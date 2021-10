Fußball

vor 32 Min.

Holzheim knackt den Tabellenführer

Plus Fußball-Kreisliga Nord: Trotz 0:1-Rückstand noch ein 2:1 gegen den FC Maihingen erkämpft. Jonas Winkler rettet Binswangen ein Remis, Kicklingen und Schretzheim unterliegen.

Kicklingen-F. – Oettingen 1:4

Ein ersatzgeschwächtes Kicklinger Team musste sich in der Fußball-Kreisliga Nord einer Oettinger Mannschaft geschlagen geben, deren Sieg aufgrund der Schlussphase auch verdient war. Gast Marc Löfflad schloss recht schnell zum 0:1 ab. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt direkt vor der Pause mussten die Gäste dann den Ausgleich hinnehmen, als Mario Meier aus 25 Metern unter die Latte schoss. Mit einer tollen Parade rettete SVK-Keeper Timo Reschnauer dieses Ergebnis in die Kabine. Die zweite Halbzeit ähnelte der ersten mit zwei gleichwertigen Mannschaften und einem offenen Schlagabtausch. Nach einer Stunde brachte Kicklingen den Ball nicht aus der Gefahrenzone – 2:1 für Oettingen. In der 70. Minute setzte sich der eingewechselte Jonas Manier gut durch, sein Abschluss verfehlte aber knapp das Ziel. Auf der Gegenseite nutzten die effizienten Gäste ihr Umschaltspiel zum 1:3 (79.). Nach 85 Minuten konnte Reschnauer erst noch ein höheres Ergebnis verhindern, fünf Minuten später musste sich auch dieser gegen Steffen Thalhofer zum 1:4-Endstand beugen. (TOHI)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

