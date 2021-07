Fußball

04:34 Uhr

Holzheim setzt auf seine Eigengewächse

Plus DZ/WZ-Fußballcheck: Im Kader des Nord-Kreisligisten stehen bis auf zwei Ausnahmen ausschließlich Spieler aus der Aschberg-Region. SVH-Trainer Bernd Lipp lobt den großen Zusammenhalt und freut sich auf den Saisonstart.

Von Günther Herdin

Vier Vereine aus dem Landkreis Dillingen spielen in der Saison 2021/22 in der Fußball-Kreisliga Nord. Einer davon ist der SV Holzheim. Die Kicker vom Aschberg konnten sich in der abgebrochenen Runde 2019/21 über die Quotientenregelung den Klassenerhalt sichern. Und der Liga-Verbleib bleibt auch das vorrangige Ziel im neuen Spieljahr. Start der Mission ist am Samstag, 7. August (17 Uhr), mit dem Heimspiel-Derby gegen den TSV Binswangen. In unserem DZ/WZ-Kick-Off-Check verrät Trainer Bernd Lipp wie er diese Mission anpacken will und welche Philosophie der Verein verfolgt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen