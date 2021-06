Fußball

Ihn kennt jeder Fußballer im Kreis Dillingen: Jetzt hört Trainer Peter Piak auf

Plus Nach 20 Jahren im Traineramt steigt Peter Piak aus. Nun genießt seine Fahrten auf seinem rosaroten Roller. Ein Rückblick auf seine erfolgreichen Fußballer-Jahre im Landkreis Dillingen.

Von Günther Herdin

Für einen der dienstältesten Fußballtrainer in der Region ist jetzt Schluss. Nicht nur durch die lange Corona-Pause ist Peter Piak etwas amtsmüde geworden – „irgendwann ist einfach genug“, betont der 49-Jährige, der am vergangenen Samstag bei seinem letzten Verein, dem SV Kicklingen-Fristingen, gebührend verabschiedet wurde. Im Gegensatz zu Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel, der nach seinem Abschied bei Fortuna Düsseldorf beteuerte, dass es in Sachen Trainer dies nun gewesen sei, möchte Piak so einen Satz nicht formulieren. „Man weiß doch nie, was alles noch kommt“, lässt der im Dillinger Stadtteil Hausen wohnende Vater eines erwachsenen Sohnes und einer angeheirateten Tochter seine sportliche Zukunft offen. Funkel hielt bekanntlich nicht Wort und führte im Endspurt der abgelaufenen Bundesliga-Saison den 1. FC Köln über den Umweg Relegation zum Klassenerhalt.

