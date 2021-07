In Kicklingen hat ein neuer Coach das Sagen

Ex-Trainer Peter Piak hinterließ Spuren. Jetzt gibt Florian Prießnitz die Kommandos

Vor knapp einem Monat haben die Kicklinger Fußballer wieder den Trainingsbetrieb aufgenommen, diesmal unter der Leitung von Florian Prießnitz, der zusammen mit Jonas Manier das neue Trainergespann beim Nord-Kreisligisten bildet. Zusammen mit der zweiten. Mannschaft, die weiterhin von Tobias Fuchsluger trainiert wird, konnte Peter Reschnauer stattliche 30 Mann zum Trainingsauftakt begrüßen.

Schon eine Woche zuvor, als Peter Piak und einige verdiente Spieler gebührend verabschiedet wurden, war Sportleiter Reschnauer voll des Lobes: „Nach einer so langen Pause ist es nicht selbstverständlich, dass die Spieler so vollzählig erscheinen.“ Dies zeige ihm, dass die Mannschaften und der Verein voll intakt seien und man sich auf die kommende Saison freuen dürfe.

Nach Peter Piak, der in Kicklingen eine wichtige Entwicklung angestoßen und Spuren in der Bertenau hinterlassen habe, möchte man den eingeschlagenen Weg, so Reschnauer, unter dem neuen Trainergespann weitergehen. Prießnitz lief als Fußballer in Gundelfingen, Meitingen und Aindling lange in der Landesliga auf und konnte in Meitingen bereits erste Erfahrungen im Trainergeschäft sammeln. Mit Florian Prießnitz, so Reschnauer weiter, konnte man nicht nur einen hungrigen Spielertrainer dazugewinnen, sondern auch jemanden, der als Mensch gut in den Verein passe.

Wichtig war dem Sportleiter auch, dass Jonas Manier weiterhin die Rolle als Co-Trainer begleitet. „Jonas ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Konzepts“, betont Reschnauer. Als Torwarttrainer fungiert weiterhin Dieter Kraus, der in Kicklingen langjährig hervorragende Arbeit leiste. Die neuen Spieler, die sich dieses Jahr dem Herrenbereich anschließen, „passen natürlich auch hervorragend zu unserer Philosophie“, meint Reschnauer. Mit Lucas und Leon Gallenmiller kommen zwei Kicklinger aus der Lauinger Jugend zu ihrem Heimatverein zurück. Mit Michael Hörbrand rückt ein weiterer Juniorenspieler aus dem eigenen Nachwuchsbereich ins Herrenlager hoch. Bereits vor der pandemiebedingten Pause konnte der Kader mit Mario Meier, Lukas Manier und Benjamin Hase (alle TSV Wertingen) verstärkt werden. Für Reschnauer gilt es jetzt nach vorne zu schauen und sich endlich wieder auf Fußballspiele im Amateurbereich freuen zu können. (TOHI)

FC Gundelfingen II – SV Kicklingen-Fristingen (11. Juli, 15 Uhr); SV Kicklingen-Fristingen – TSV Pöttmes (17. Juli, 17 Uhr); SV Kicklingen-Fristingen – SV Aislingen (25. Juli, 17 Uhr)