Individuelle Fehler beenden die Wertinger Serie

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Für den TSV Wertingen war beim TSV Nördlingen II mehr drin als ein 0:2.

Die positive Serie des Fußball-Bezirksligisten TSV Wertingen ist in Nördlingen gerissen. Über den gesamten Spielverlauf hinweg konnten die Zusamstädter nicht an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen und mussten sich somit der zweiten Mannschaft des TSV Nördlingen, die oftmals reaktionsschneller agierte, mit 0:2 geschlagen geben. Die vermeidbaren Gegentore resultierten dabei aus zwei individuellen Fehlern.