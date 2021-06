Jetzt doch die Umgruppierung?

Die SSV Dillingen verkündet die Einteilung in die Kreisklasse West II. Auch die SG Zusamzell-Reutern will in eine andere Liga. Was Kreisspielleiter Franz Bohmann dazu sagt

Bei der Einteilung der Fußball-Spielklassen für die kommende Saison im Kreis Donau könnten bis zur endgültigen Beschlussfassung durch den Bezirksspielausschuss am Samstag, 3. Juli, noch kleine Veränderungen vorgenommen werden. So zum Beispiel in den Kreisklassen Nord II und West II. Wie bereits berichtet, hatte die SSV Dillingen einen Antrag auf Umgruppierung von der Nord II in die West II gestellt. Dem hatte Kreisspielleiter Franz Bohmann bei seinen Planungen nicht stattgegeben. „ Dillingen bleibt in der Kreisklasse Nord II“, sagte der Funktionär aus dem Wertinger Stadtteil Bliensbach vor Wochenfrist. Doch jetzt scheint sich das Blatt zu wenden.

Wie die SSV Dillingen via Facebook und Instagram mitteilt, werde die Mannschaft nun doch in der Kreisklasse West II antreten dürfen. Dies hätten vertrauensvolle und sportlich faire Gespräche mit der schwäbischen Führungsebene in den vergangenen Tagen ergeben. Demnach habe der Kreisspielleiter den ursprünglichen Beschluss aufgrund der eindeutigen Sach- und Rechtslage noch einmal überdacht und die Einteilung abgeändert. „Somit freuen wir uns in der nächsten Saison unter anderem auf die Vergleiche mit unseren Sportskameraden vom SV Aislingen, vom TSV Haunsheim und vonderSGRöfingenKonzenberg-Mön-

stetten“, heißt es in den digitalen Kanälen der SSV Dillingen. Franz Bohmann mochte sich gestern gegenüber unserer Zeitung zu den publizierten Informationen der Dillinger nicht äußern und verwies auf den 3. Juli, wenn der Bezirksspielausschuss die Einteilung aller Ligen final beschließt.

Befassen wird sich das Gremium dann auch mit einem Wunsch der SG Zusamzell-Reutern. Der Aufsteiger aus dem Zusamtal wurde in die A-Klasse West II eingeteilt, was aber nicht die Wunschliga des Neulings ist. Dieser sähe sich aufgrund lukrativer Lokalderbys wie zum Beispiel gegen den SV Villenbach, den VfL Zusamaltheim und den SV Roggden viel lieber in der A-Klasse West III.

Ob dem Wunsch der SG Zusamzell-Reutern stattgegeben werden kann, hänge laut Bohmann davon ab, ob ein Verein aus der A-Klasse West III gefunden werden kann, der freiwillig in der A-Klasse West II spielen möchte und somit ein Platz für die Zusamtaler in der Parallelgruppe frei wäre. Foto: Peter Kleist