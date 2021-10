Fußball

Jonas Manier entscheidet Derby in Kicklingen

Plus Fußball-Kreisliga Nord: 2:0 gegen Holzheim. Drei Heimerfolge für die LK-Vereine. Schretzheim gewinnt in letzter Minute, der TSV Binswangen verteidigt eine 2:1-Führung.

Schretzheim – Holzkirchen 2:1

Der Gast kam besser in diese Partie der Fußball-Kreisliga Nord und hatte die erste Chance. Nach einem Eckball köpfte Spielertrainer Philipp Buser an die Latte. In der 11. Minute verwandelte Jonas Seiler zum 1:0 für Schretzheim – mit einem unhaltbaren Schuss aus gut 20 Metern. Danach wurden die Kleeblätter besser und erspielten sich mehrere Gelegenheiten. Holzkirchen musste sich vom Gegentor erholen und konnte sich erst vor der Pause wieder bessere Aktionen erspielen. Nach dem Wechsel hatten beide Mannschaften ihre Gelegenheiten. In der 76. Minute erzielte Holzkirchen den verdienten 1:1-Ausgleichstreffer (Dominik Rau). Mit der allerletzten Aktion der Partie gelang Dorian Badalli das wichtige 2:1 für den BCS, das den zweiten Heimsieg in dieser Saison besiegelte. (MÜDA)

