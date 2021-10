Fußball

vor 36 Min.

Jonas Schneider wird vom Opa angestachelt

Dass er als Stürmer noch ohne Bayernliga-Tor ist, wurmt Jonas Schneider (rechts) mächtig. Dass der Gundelfinger Stürmer nicht nur beim FC Ismaning mal wieder schneller am Ball ist, daran arbeitet er intensiv.

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Schon der Großvater stürmte für den FC Gundelfingen, dessen Torquote hat der 22-Jährige längst überboten. Vor dem Vorrundenfinale beim FC Ismaning fehlt dem Angreifer aber noch ein Erfolgserlebnis.

Von Walter Brugger

Als „extrem kräftezehrend“ bezeichnet Jonas Schneider die vergangenen Monate – und steht damit längst nicht alleine da. Waren die Amateurfußballer aufgrund der Pandemie zuvor monatelang zum Nichtstun gezwungen, geht es seit Mitte Juli in die Vollen. Drei Monate später neigt sich für Stürmer Schneider und seinen FC Gundelfingen die Vorrunde in der Bayernliga Süd bereits zu Ende. Das 18. Punkt- und 21. Pflichtspiel der Grün-Weißen geht am Samstag (14 Uhr) beim FC Ismaning über die Bühne.

