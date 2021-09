Fußball

vor 33 Min.

Junge Gundelfinger stecken Ausgleich gut weg

Plus Fußball-Kreisliga West: 4:2-Erfolg gegen den Nachbarn aus Offingen. Nächste Niederlage für den FC Lauingen. Türk Gücü Lauingen stoppt seinen Negativtrend mit einem 3:0 gegen Balzhausen, Glött erreicht torloses Remis.

Jettingen – FC Lauingen 3:1

Den besseren Start in diese Partie der Fußball-Kreisliga West hatte der FCL, das bessere Ende Jettingen für sich. Lauingen ging früh durch Christoph Marek, von Janik Schreitmüller freigespielt, in Führung (2.). Nur wenig später verzog Philipp Schachner aus spitzem Winkel knapp. Nach einem Eckball von Fabian Findler war Nico Paulheim zur Stelle und nickte zum 1:1 ein (20.). Binnen drei Minuten setzte dann Tim Paulheim mit Kontern den Doppelschlag zum 3:1 für Jettingen. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit scheiterte Marek, der zwar noch VfR-Keeper Daniel Sax umkurvte, doch von Justus Riederle in letzter Sekunde am Torerfolg gehindert wurde. Im unmittelbaren Gegenzug setzte Tim Paulheim einen Freistoß an den Pfosten. In der 60. Minute bewahrte FCL-Keeper Arbnor Nimanaj seine Mannschaft zweimal gegen Tim Paulheim vor dem vierten Gegentreffer. Die letzte Möglichkeit dieser Begegnung hatte Lauingens Kapitän Janik Schreitmüller per Freistoß. (JOH)

