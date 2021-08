Die SpVgg Bachtal bleibt weiter ohne Gegentor

Weisingen nimmt Fahrt auf, der TSV Haunsheim verliert „unter Wert“

Die Gastgeber gaben im Mittelteil der Englischen Woche in der Fußball-Kreisklasse West II den Sieg in letzter Minute noch aus der Hand. Einen SVA-Patzer zum Auftakt nutzte Röfingens Markus Wolf zum 0:1 (8.). Aislingen kämpfte sich zurück und verzeichnete gute Chancen. Das verdiente 1:1 fiel allerdings erst in der 44. Minute: Nach einem Eckball von Florian Uhl traf Kapitän Daniel Sailer per Kopf. Gleich nach der Pause verpasste Andreas Eisenbart den Führungstreffer, eine Balleroberung von Johannes Böck schloss Eisenbart jedoch souverän zum 2:1 ab (53.). Gegen nun bestimmende Gastgeber glich Bruno Lokodi aus (85.), was eine hitzige Schlussphase einleitete. Nur 60 Sekunden später vollstreckte Stephan Siegner einen Foulelfmeter – 3:2. In der Nachspielzeit gab es auch für Röfingen Strafstoß, den Mario Grimminger zum Remis verwertete. (EST)

Die Haunsheimer begannen dominant und gingen durch Dennis Pietsch schnell in Führung (11.). Gleich nach dem Wechsel gelang Dennis Vogele per Strafstoß der Ausgleich. Wenig später brachte Maximilian Haupeltshofer die Gastgeber in Front. Die Partie wurde nun immer hitziger, was Gäste-Abwehrchef Marvin Nieke schließlich „Gelb-Rot“ bescherte (75.). Gegen Ende ging es dann Schlag auf Schlag: Nachdem Haunsheims Spielmacher Andreas Lachermeier verletzt den Platz verlassen musste, machten die Gastgeber den Sack zu: Erneut Haupeltshofer und Dominik Kastner ließen ihre Fans mit Treffern in der Nachspielzeit jubeln. (WAHL)

Während der Gast weiter ungeschlagen bleibt (sieben Punkte aus drei Spielen), kassierten die Platzherren ihre erste Saisonniederlage. Weisingen stellte bereits bis Mitte der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg. Dem schnellen 0:1 von Fabian Wengenmayer (9.) ließ Manuel Fischer per Strafstoß das 0:2 folgen (23.). Philipp Springs 0:3 nach einer Stunde bedeutete die Vorentscheidung gegen bemühte, aber erfolglose Ziertheimer. (dz)

Die Häge-Schützlinge gewannen auch ihr drittes Saisonspiel zu Null. Gegen starke Gäste blieben Großchancen in einer umkämpften Partie aber auf beiden Seiten lange Zeit Mangelware. Dafür spielten sich im Mittelfeld intensive Zweikämpfe ab. Martin Lukschnat (55.) und der eingewechselte Florian Fetzer auf Vorlage von Simon Hummel (86.) erlösten mit ihren Toren die Gastgeber, die am Sonntag zum Topspiel nach Weisingen fahren. (chb)

A-Klasse West III

In diesem Mittwoch-Spiel der AK-West III läutete ein Eigentor von Julian Joachim kurz nach dem Wechsel die SVR-Heimniederlage ein (49.). Michael Steiner machte in der 79. Minute mit dem 0:2 den Deckel für die Gäste drauf. (dz)