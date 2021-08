Fußball

vor 48 Min.

Keiner beim FC Gundelfingen will das freiwillig verpassen

Plus Fußball-Verbandspokal: FCG-Trainer Martin Weng würde im Cup gerne rotieren, doch seine Kicker brennen auf den Knüller gegen den Drittligisten Türkgücü München.

Von Walter Brugger

Martin Weng ist hin- und hergerissen. Aber nicht, weil der Trainer des FC Gundelfingen etwas kränkelt und noch nicht weiß, ob er seine Bayernliga-Fußballer im Pokalknüller gegen den Drittligisten Türkgücü München (Dienstag, 17.45 Uhr) coachen kann. Vielmehr macht er sich Gedanken zum Thema „Belastungssteuerung“ in dieser so kräftezehrenden Saison mit der vierten „englischen Woche“ in Folge. „Als Trainer würde ich gerne etwas durchwechseln“, so Weng, der sich bei seinen Schützlingen umgehört hat. Doch die sind heiß auf das Spiel, keiner will freiwillig passen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen