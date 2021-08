Fußball

vor 2 Min.

Kicklingen kickt sich auswärts zum Kantersieg

Binswangen (Schwarz-Gelb) tat sich schwer, die Maihinger zu stoppen. Hier will Gast Klaus am TSVler Benedikt Chromik (am Boden) vorbei.

Plus Fußball-Kreisliga Nord: Die anderen drei Landkreis-Teams aus Holzheim, Schretzheim und Binswangen bleiben torlos und ohne Punktgewinn.

Oettingen – Holzheim 1:0

Beim verlustpunktfreien Co-Tabellenführer der Fußball-Kreisliga Nord in Oettingen blieb das ersatzgeschwächte SVH-Team von Trainer Bernd Lipp ohne Torerfolg und Punkt. Die Zuschauer sahen in der ersten Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften starteten mit einem ordentlichen Elan, agierten in der Offensive aber harmlos. Eine Minute vor Halbzeitpfiff hatten die Oettinger noch die Chance zur Führung, scheiterten jedoch an Keeper Hofmeister. Auch nach dem Wechsel war es ein ausgeglichenes Spiel, das bis zum Schluss auf ein gerechtes Unentschieden hinauszulaufen schien. Oettingen nutzte aber seine letzte Möglichkeit kurz vor dem Abpfiff zum Siegtreffer. (TF)

