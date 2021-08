Fußball

Kicklingen sieht sich gut aufgestellt

Plus DZ/WZ-Fußballcheck: Das Team aus der Bertenau startet mit einem neuen Trainer in seine zweite Saison in der Kreisliga Nord. Zwei Kicklinger Routiniers müssen ersetzt werden, doch dank einer starken Offensive überwiegt die Zuversicht.

Von Günther Herdin

Auf Platz fünf beendete der SV Kicklingen-Fristingen die abgebrochene Saison in der Fußball-Kreisliga Nord. Das Ende der Spielrunde war zugleich der Abschied für Peter Piak, welcher als Cheftrainer das Team aus der Bertenau nach oben geführt hatte. Nachfolger Florian Prießnitz soll die Kicklinger nach einem Umbruch weiter stabilisieren. Wie das gelingen könnte, zeigen wir im DZ/WZ-Fußballcheck auf.

