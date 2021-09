Schwere Brocken für Holzheim und Schretzheim

Bezirksliga-Absteiger am Aschberg, Tabellenzweiter beim BCS

Zum dritten Spiel innerhalb einer Woche empfangen die Gastgeber aus Kicklingen den starken Aufsteiger aus Wemding und möchten die englische Woche bestenfalls mit drei Punkten abschließen. Auf dem Papier ist ein Favorit nicht auszumachen. Dass die Gäste unter der Woche wie gewohnt trainieren konnten, könnte am Ende vielleicht ein kleiner Vorteil für die Rieser sein. Die nach wie vor ersatzgeschwächte Prießnitz-Elf muss also nochmals alle Kräfte mobilisieren, um gegen starke Gäste dagegenhalten zu können. (TOHI)

Es fehlen: P. Schäffenacker, Eberhardt, S. Bihler, L. Manier

Unglücklich haben die Holzheimer vor Wochenfrist beim FSV Marktoffingen verloren. Es war die dritte Niederlage in Folge, wodurch der SVH bis auf Rang zwölf in der Tabelle abgerutscht ist. Und jetzt kommt ausgerechnet Bezirksliga-Absteiger SV Holzkirchen zum Team von Trainer Bernd Lipp. Die Rieser galten vor Saisonbeginn als Top-Favorit auf die Meisterschaft, stehen punktemäßig nach nur einem Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen aber nur unwesentlich besser da als der SVH. „Gegen einen hochwertigen Gegner gilt es sich kämpferisch zu zeigen, damit dieser nicht ins Spiel kommen kann“, verrät Holzheims Angreifer und Abteilungsleiter Timo Czernoch, was sich er und seine Teamkollegen vorgenommen haben. (her)

Es fehlen: P. Petermann, R. Somodi, F. Hofmeister (alle verletzt), V. Pennacchia (fraglich)

Nach dem verdienten Punktgewinn gegen den SV Kicklingen möchte der TSV Binswangen seinen Aufwärtstrend auch im Heimspiel gegen den FSV Reimlingen bestätigen. „Das Spiel gegen Kicklingen hat gezeigt, dass wir nur dann etwas Zählbares erreichen können, wenn von der Nummer eins bis zur Nummer 15 Leistung und Einstellung stimmen“, konstatiert Torhüter und Abteilungsleiter Benedikt Winkler. Vor allem die Offensive der Gäste um deren Torjäger Konle erfordere eine geschlossene Mannschaftsleistung im Binswanger Defensivverbund, so der TSV-Funktionär. (wz)

Es fehlen: N. Förg, M. Schmidt und P. Wagner (alle verletzt), M. Besel (Urlaub), L. Bihlmayr (verhindert).

Eine schwere Aufgabe steht der ersten Mannschaft des BCS am Sonntag bevor. Um 15 Uhr gastiert der noch ungeschlagene Tabellenzweite aus Hainsfarth bei den Kleeblättern. Die Gäste sind mit vier Siegen und zwei Unentschieden hervorragend in die Saison gestartet und können dabei vor allem auf eine stabile Abwehr bauen (erst vier Gegentore). Aber auch die Offensive kann sich sehen lassen, insbesondere Nico Leister sorgt mit schon fünf Toren und drei Assists für Torgefahr. Der BCS will an die gute Leistung in Oettingen anknüpfen und erneut einen Favoriten ärgern. „Wir hoffen, dass die angeschlagenen Spieler dieses Mal alle einsatzbereit sind.“, so Coach Peter Aust mit Blick auf den Kader. In der vergangenen Saison kam Hainsfarth direkt hinter den Kleeblättern auf Rang zwölf ins Ziel, das letzte Aufeinandertreffen endete mit einem 2:1-Heimsieg für die Schretzheimer. (MAFR)