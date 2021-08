Zwei echte Kracher zum Auftakt

Aufsteiger Binswangen tritt am Samstag in Holzheim an, der FC Lauingen am Sonntag in Glött

Acht Landkreis-Vereine verteilen sich in der neuen Fußball-Saison auf die Kreisligen – jeweils vier auf die Gruppe West und Nord. Und gleich der erste Spieltag hält zwei „Kracher“ bereit: die Derbys in Glött (gegen den FC Lauingen) und Holzheim (gegen Aufsteiger TSV Binswangen).

Kreisliga West

Das Duell des „Dorfvereins“ gegen die Gäste aus der Herzogstadt ist ein Landkreis-Klassiker. Die Partie am Sonntag (15 Uhr) ist bereits das 50. Aufeinandertreffen beider Vereine in einem Punktspiel und das erste nach fast neun Corona-Monaten. Beide Vereine vollziehen derzeit einen größeren Umbruch. Mit neuen Gesichtern oder Rückkehrern im Team will man hüben wie drüben eine neue Ära begründen. Glötts Coach Markus Rickauer hat seinen Kader fast verdoppelt und kann nun variabler aufstellen. Die Vorbereitungsphase wurde geprägt von einer langen Verletztenliste, erst vor Wochenfrist lichtete sich das Lazarett etwas. Rickauer sieht sein Team trotz der mageren Testspielergebnisse auf einem guten Weg: „Die Jungs geben richtig Gas, meist fehlt nur das letzte Zuspiel oder die Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Gehäuse. Seine Lilien wollen nach zwei Derbyniederlagen gegen den FCL endlich wieder als Sieger vom Platz gehen.

Auch beim FCL wurden vom Trainerteam Tausend/Scheitenberger zahlreiche Zugänge integriert. Bei den Tests war zwar noch Luft nach oben, der Sieg im abschließenden Match gegen Binswangen aber gut für die Moral. Besondere Brisanz des Derbys ist, dass Glötts Coach Rickauer viele Jahre für Lauingen am Ball war. (RÖB/JOH)

Es fehlen: Glött: Taner, B. Waidele (beide verletzt), Galgenmüller, Mielke (beide Urlaub); FCL: Daniel Müller, Fabian Kraus, Fabian Zengerle, Daniel Schaaf, Algert Hoti, Venhar Neziri (alle Urlaub), Elias Griener (Knie)

Für Gastgeber und Aufsteiger Türk Gücü ist es das erste Kreisliga-Spiel seit dem Jahr 2014. Der Kreisklassen-Meister sieht sich gut vorbereitet und peilt am Sonntag (15 Uhr) gleich einen „Dreier“ an. Gast Ellzee gehört der Kreisliga West seit 2011 an und belegte zuletzt Mittelränge. (dz)

Neu-Trainer Peter Stegner kann am Samstag (16 Uhr) personell nahezu aus dem Vollen schöpfen und ist trotz seines jungen FCG-Kaders optimistisch: „Speziell den letztjährigen Juniorenspielern sieht man an, dass sie sich im Herrenlager beweisen wollen.“ Die Zugänge Vincent Danzer, Elias Miller, Leon Sailer, Kyriakos Konstantinidis, Marcel Brugger oder Nik Groepper weisen allesamt schon höherklassige Jugend-Erfahrung in der Bayern- oder Landesliga vor. Dass mit den Grün-Weißen zu rechnen ist, belegen Testspielsiege beim Bezirksligisten Nördlingen II (3:1) oder den Kreisliga-Teams Haunstetten (5:0) und Kicklingen-Fristingen (5:2). In der Saison 19/21 gelang ebenfalls am ersten Spieltag ein 1:0-Sieg in Mindelzell (Rückspiel 3:1 gewonnen). Bei den Hausherren laufen mit Julian Schuster und Samuel Becker zwei Ex-FCG-Jugendspieler auf. (fcg)

Es fehlen: Nik Groepper, Christoph Schnelle

Kreisliga Nord

Der SVH startet direkt mit einem Derby in die Saison (Samstag, 17 Uhr). Der Gast und Aufsteiger aus Binswangen baut ähnlich wie Holzheim auf den eigenen Nachwuchs. SVH-Trainer Bernd Lipp kann bis auf den Langzeitverletzten Simon Buchholz aus dem Vollen schöpfen. Neben dem etablierten Stamm sollen sich mehrere junge Eigengewächse beweisen. Lipp erwartet ein umkämpftes Spiel, „in dem beide Teams auf den Fehler des Gegners warten.“ Bei Binswangen sollten Stefan Sailer, Niklas Chromik und Marco Besel nach überstandener Verletzung einsatzfähig sein. Final entscheidet sich das jedoch erst nach dem Abschlusstraining. (chti/bewi)

Es fehlen: Holzheim: Simon Buchholz (langzeitverletzt); Binswangen: Niklas Förg (verletzt); Paul Singler, Mauricio De Pieri, Carlos De Pieri, Felix Wüst (alle Urlaub)

In der Vorbereitung zeigte der BCS zum großen Teil ordentliche Leistungen, besiegte etwa den Kreisligist Offingen im Elfmeterschießen und gewann gegen Kreisklassist Deiningen 3:2. Abteilungsleiter Christian Seiler blickt der Mission Klassenerhalt zuversichtlich entgegen: „Die Mannschaft hat gut trainiert und ist heiß darauf, dass es jetzt richtig losgeht.“ Gastgeber Maihingen bestritt seine Vorbereitungsspiele großteils erfolgreich. In der vergangenen Saison belegte er Platz sieben der Kreisliga Nord und geht damit favorisiert in das Duell. Damals errang Schretzheim daheim ein 0:0, in Maihingen gewann der FCM sein Heimspiel klar 4:1. Nicht mit von de Partie ist BCS-Coach Markus Zengerle, der krankheitsbedingt fehlt. (mfr)

Nach zehn Monaten Corona-Pause dürfen sich die Kicklinger Zuschauer endlich wieder auf ein Pflichtspiel in der heimischen Bertenau freuen (Sonntag, 15 Uhr). Das letzte Ligaheimspiel datiert vom 3. Oktober 2020. Da wird die Mannschaft erst wieder ihren Rhythmus finden müssen, ehe alle Rädchen ineinandergreifen. Die Vorfreude bei der jungen Kicklinger Mannschaft ist auf alle Fälle groß – und die Hoffnung auf einen erfolgreichen Saisonstart ebenso. (TOHI)