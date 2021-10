"Laserpointer-Mann" wird aus Wertinger Stadion geführt

Plus Fußball-Bezirksliga: Vorfall beim Flutlichtspiel des TSV Wertingen sorgt für Unruhe.

Beim Halbfinalspiel der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft zwischen England und Dänemark ist Dänemarks Nationalkeeper Kasper Schmeichel vor dem entscheidenden Elfmeter von Harry Kane Opfer von Laserattacken geworden. Ein grüner Laserstrahl war im Gesicht des 34-Jährigen deutlich zu sehen (siehe Bild unten links). Schmeichel hielt trotz des unfairen Zwischenfalls den Strafstoß, im Nachschuss brachte Kane den Ball aber doch zum entscheidenden 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber im dänischen Kasten unter.