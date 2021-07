Letztlich überwiegt beim FC Gundelfingen die Zufriedenheit

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Aufsteiger Gundelfingen punktet auch beim FC Deisenhofen. Trainer Weng sah sogar eine Siegchance – doch es hätte auch ganz anders kommen können.

Ganz einig waren sich die Trainer aufseiten des Fußball-Bayernligisten FC Gundelfingen nicht. „Ich bin zufrieden“, meinte Assistenzcoach Florian Strehle in Richtung seines „Chefs“ Martin Weng, der noch ein wenig haderte. Denn beim Vorjahres-Zweiten FC Deisenhofen war für die Grün-Weißen zwischendurch sogar mehr als ein 1:1 (1:1) drin.