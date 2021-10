Lipp gibt auf, Remmert übernimmt SV Holzheim

Plus Fußball-Kreisliga Nord: Ein nicht geplanter Trainerwechsel beim Schlusslicht.

Beim gestrigen Heimspiel gegen den TSV Möttingen stand mit Oliver Remmert ein neuer, aber gleichzeitig „altbekannter“ Coach an der Seitenlinie des Fußball-Kreisligisten SV Holzheim. Der bisherige Trainer des Nord-Tabellenletzten, Bernd Lipp, hatte am Dienstag vor Beginn des Trainings gegenüber der Mannschaft seinen Rücktritt erklärt. „Er war mit der Gesamtsituation einfach nicht mehr zufrieden“, sagt SVH-Sportleiter Tobias Ott und ergänzt: „Wir hätten gerne mit ihm weitergearbeitet.“