Marcel Mayrs spätes 1:1 für Wertingen

Plus Fußball-Bezirksliga Nord Ein unglückliches Gegentor führt zum 0:1 gegen Günzburg, aber der TSV Wertingen steckt nicht auf und wird belohnt

Der TSV Wertingen erkämpft sich kurz vor Schluss seines Heimspiels der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den FC Günzburg durch einen Treffer von Marcel Mayr in der 88. Minute noch einen Punkt. Der späte 1:1-Ausgleich war aufgrund guter Chancen im zweiten Durchgang verdient.