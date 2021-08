Millers platzierter Kopfball entscheidet

Plus Fußball-Kreisliga Nord: Holzheim sammelt im spannenden Derby gegen Neuling TSV Binswangen drei Punkte ein.

Das Lokalderby zum Start in die neue Saison der Fußball-Kreisliga Nord zwischen Gastgeber SV Holzheim und dem Aufsteiger TSV Binswangen begann recht ausgeglichen. Mitte der ersten Halbzeit sorgte Youngster Fabian Miller mit einem herrlichen Kopfball nach Maßflanke von David Peter für das Holzheimer 1:0 (22.). Wie sich herausstellen sollte, war dies das „Tor des Tages“. Mit zunehmender Spieldauer steigerten sich die Gäste und übten mehr Druck aus. Holzheims Radu Somodi verpasste allerdings mit einem sehenswerten Freistoß knapp das zweite Tor für seine Mannschaft. Die etwas über 200 Zuschauer sahen ein spannendes und umkämpftes Derby, wofür auch insgesamt neun Gelbe Karten Beleg sind. Letztendlich ging der SVH gegen sich wacker schlagende Binswanger nicht unverdient mit drei Punkten als Sieger vom Platz. (TF)