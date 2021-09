Nach Führung und Rückstand ein 2:2

Eng ging es her zwischen Wertingen (links Christoph Müller) und dem Gast aus Meitingen (rechts Alexander Heider) – nicht nur bei diesem Kopfball-Duell. Am Ende trennten sich die Kontrahenten vor zahlreichen Zuschauern auf dem Judenberg 2:2 unentschieden. Müller hatte die Wertinger 1:0 in Führung gebracht.

Foto: G. Fischer