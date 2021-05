Fußball

27.05.2021

Nach dem Re-Start nicht mehr zu stoppen

Plus Ligacheck: SSV Steinheim holt aus fünf Spielen im vergangenen Herbst 15 Punkte und überflügelte damit den lange Zeit führenden VfL Zusamaltheim in der AK West III – erstmals wieder Kreisklassist nach acht Jahren Abstinenz.

Von Günther Herdin

Zehn Punkte Rückstand zum Tabellenführer VfL Zusamaltheim wies der SSV Steinheim nach der Vorrunde in der Fußball-A-Klasse West III auf. An den Aufstieg dachten bei den Kickern aus dem Dillinger Stadtteil nur noch die allergrößten Optimisten. Selbst Abteilungsleiter Bernhard Strasser wunderte sich, dass sein Team von Platz sechs aus bis zum Abbruch der Saison 2019/21 noch auf Rang eins gesprungen ist. Dass sein Team nun in der kommenden Spielrunde in der Kreisklasse antreten kann, freut den 37-Jährigen natürlich sehr: „Nach acht Jahren in der A-Klasse ist dies ein sehr gutes Gefühl“, gesteht Strasser. 2013 stiegen die Steinheimer ab und bemühten sich in den Jahren danach vergeblich auf eine schnelle Rückkehr in die Kreisklasse. Dass der Aufstieg über die Quotienten-Regelung gelang, das stört Bernhard Strasser freilich nicht: „Auch in der aktuellen Tabelle stehen wir auf dem ersten Platz“, verweist der SSV-Funktionär auf eine große Aufholjagd nach dem achten Spieltag.

