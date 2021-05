Neuer Trainer für die SG Mödingen-B./Finningen

B-Klasse: Matthias Schmitz löst Interimscoach Franz Prießnitz ab und hat ein besonderes Ziel.

Für die kommende Fußball-Runde hat die Spielgemeinschaft Mödingen-Bergheim/Finningen einen neuen Trainer verpflichtet: Matthias Schmitz löst Interimscoach Franz Prießnitz nach einer erfolgreichen Saison 2019/21 in der B-Klasse West IV (2. Platz) ab. Prießnitz hatte im Frühjahr 2020 das Amt vom Gundelfinger Walter Stutzmüller übernommen, welcher sein Engagement aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beenden musste. Trainerstationen des im benachbarten Wittislingen wohnhaften Schmitz waren Oberndorf, Wittislingen, Tapfheim und zuletzt Roggden.

Schmitz will Nachwuchs integrieren

Aufgrund des Saisonabbruchs samt Anwendung der Quotienten-Regel konnte die SG MöBFi den lang ersehnten Aufstieg in die A-Klasse nicht realisieren und strebt dieses Ziel nun unter ihrem neuem „Chef“ an. Schmitz will auf die Integration der nachrückenden A-Jugend-Spieler großen Wert legen und freut sich darauf, „dass der Alltag und der Spaß auf den Fußballplatz zurückkehrt, mit tollen Spielen und Siegen, vor allem auch für die Zuschauer“. Der 32-Jährige wird als Spielertrainer bei Bedarf auch selbst auf dem Platz stehen. Unterstützung bekommt er von seinem langjährigen Kollegen Stefan Raschke, der als Torwarttrainer Einheiten mit den Keepern durchführen wird. (rauf)

Lesen Sie auch: