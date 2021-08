Fußball

09:27 Uhr

Neuling Gundelfingen in der Spitzengruppe

Wasserburgs Keeper Dominic Zmugg (rechts) kann nur noch hinterherschauen, sein Teamkollege Lucas Knauer (links) auch nicht mehr eingreifen: FCG-Stürmer Sandro Caravetta war nach einer missglückten Rückgabe schneller als alle anderen am Ball und köpfte die Gundelfinger mit 1:0 in Führung.

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Dem FC Gundelfingen gelingt beim bislang ungeschlagenen TSV Wasserburg der nächste Überraschungscoup.

Von Walter Brugger

Die Fußballer des FC Gundelfingen setzen das fort, was sie vor gut zwei Jahren begonnen haben: Sie überraschen die Konkurrenz. Damals lautete das Landesliga-Saisonziel „Klassenerhalt“. Mit dem gleichen Ziel in der Bayernliga angetreten, findet sich der Aufsteiger mittlerweile auch hier in der Spitzengruppe wieder. Beim bislang ungeschlagenen TSV Wasserburg landete er mit dem 2:1 (1:0)-Auswärtssieg seinen nächsten Coup.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen