08:01 Uhr

Nicht nur das Essen ist „to go!“

Plus Untere Fußball-Ligen: Es läuft für den Unterbechinger A-Klassisten, die Perspektiven sind trotz des aktuellen Tabellenrangs gut – wenn die jungen Spieler bei der Stange bleiben.

Von Günther Dirr

Der Sportplatz am Haunsheimer Weg gilt im Moment nicht als uneinnehmbare Festung für die Gastmannschaften. Beleg dafür ist das eine magere Pünktchen (1:1 gegen Reisensburg II) der Unterbechinger Fußballer nach vier Heimpartien. Mit gesamt fünf Zählern platziert sich das Team in Grün-Weiß auf Rang elf in der A-Klasse West II im unteren Tabellendrittel. Vergangene Saison stand am Ende ein beachtlicher fünfter Platz zu Buche – und dieses Ziel hat man sich erneut gesetzt. Wer jetzt Unruhe im Klub vermutet, der täuscht sich, denn Trainer Jürgen Bötticher gibt sich gelassen und vertraut auf sein Team: „Ich bin weiter optimistisch, die Erfolge werden kommen. Denn ich weiß, welches Potenzial in der Mannschaft steckt.“

