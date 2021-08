Offensiv geht diesmal für Gundelfingen gar nichts

Plus Fußball-Bayernliga Süd: Gegen den Tabellenführer SpVgg Hankofen-Hailing kommt der FC Gundelfingen erst gar nicht mal in Tornähe und verliert erneut daheim.

Der Spitzenreiter war dann doch zu stark. Mit 0:2 (0:1) verloren die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen gegen die SpVgg Hankofen-Hailing – und kassierten damit die zweite Heimniederlage binnen vier Tagen. Die durchaus miteinander zu tun haben. „Wie schon gegen Hallbergmoos waren wir offensiv einfach zu harmlos, im letzten Drittel vor dem gegnerischen Tor haben wir nicht stattgefunden“, hatte FCG-Coach Martin Weng ausgemacht.