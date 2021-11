Philipp Schmid will sportlich kürzertreten

Plus Fußball: Warum der Torjäger den Bayernligisten FC Gundelfingen verlässt.

Mit dem vorzeitigen Beginn der Winterpause ist die Zeit von Philipp Schmid im Trikot des Bayernligisten FC Gundelfingen abgelaufen. Der spielende Co-Trainer will zu seinem Heimatverein SC Hermaringen ( Bezirksliga Ostwürttemberg) zurückkehren.