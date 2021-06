Positive Eindrücke, aber auch erste Sorgenfalten beim FC Gundelfingen

Plus Der FC Gundelfingen unterliegt im Testspiel beim Regionalligisten TSV Rain – und bangt um Jan-Luca Fink.

Zu fortgeschrittener Stunde klang Jan-Luca Fink bei der verspätet nachgeholten Bayernliga-Aufstiegsfeier im Schwabenstadion ein Stück weitaus optimistischer. „Ich werde jetzt mal anderthalb Wochen aussetzen, dann wird es schon wieder gehen“, erklärte der Fußballer des FC Gundelfingen, der nachmittags im Testspiel beim Regionalligisten TSV Rain/Lech (1:3) noch verletzt das Feld verlassen musste.