Remis in Lauingen: torlos und leistungsgerecht

Plus Fußball-Kreisliga West: Gastgeber FC Lauingen und Glött nutzen die wenigen guten Chancen im Lokalderby nicht. Gundelfinger U23 erledigt ihre Pflichtaufgabe gegen Mindelzell.

Die U23-Fußballer des FC Gundelfingen erledigten ihre Heimaufgabe gegen das Kellerkind der Kreisliga West pflichtgemäß. Zum Rückrundenauftakt gab es einen ungefährdeten 3:0-Heimerfolg. Von Beginn trat das Team von Trainer Peter Stegner konzentriert auf, wobei die erste gute Möglichkeit gleich den Führungstreffer brachte: Nach einer Standardsituation von Bernhard Rembold köpfte Benedikt Ost vom kurzen Pfosten aus ein (9.). Danach taten sich die Gastgeber schwerer, es fanden viele Zweikämpfe im Mittelfeld statt. Auch die Gäste fielen durch hohen kämpferischen Aufwand auf. Kurz vor Ende der ersten Hälfte wurde Elias Miller schön freigespielt, setzte sich auf der Außenbahn durch und schob quer zu Nik Groepper – 2:0 (39.). Die zweite Halbzeit fand nun zunehmend in der Spielhälfte der Mindelzeller statt. Kurz nach Wiederanpfiff machte Ost mit seinem zweiten Treffer und in gleicher Manier wie beim ersten das 3:0 (55.). Bis auf zwei kritische Aktionen, die Keeper Timo Ratter allerdings sicher entschärfte, blieb der FCG überlegen, verpasste aber ein höheres Ergebnis. Bernhard Rembold, Benedikt Ost und Elias Miller kamen noch zu sehr guten Möglichkeiten. (DB)