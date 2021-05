SSV Glött mit weiterem Co-Trainer

Kreisliga: Die Lilien verpflichten Edi Keil und acht neue Spieler für die neue Saison.

Die Vorfreude bei Thomas Schreitt auf eine neue Fußball-Saison ist nicht nur wegen der langen Corona-Pause groß, der Abteilungsleiter des Kreisligisten SSV Glött kann es auch aus einem zweiten Grund kaum erwarten, bis es endlich wieder losgeht: Mit Eduard (Edi) Keil als zusätzlichen spielenden Co-Trainer neben Peter Eggle und weiteren acht Neuverpflichtungen sieht Schreitt sein Team für das Spieljahr 2021/22 bestens aufgestellt.

Auch "Chef" Rickauer sieht Glött gut aufgestellt

Auch Chefcoach Markus Rickauer sehe die Dinge ähnlich. Zumal kein einziger Leistungsträger die „Lilien“, wie die Glötter im Volksmund genannt werden, verlassen wird. Selbst Torhüter Dominik Trenker, der längere Zeit mit einem Wechsel zum Bezirksligisten TSV Wertingen liebäugelte, bleibe an Bord, so Thomas Schreitt gegenüber unserer Zeitung.

Den Transfer mit Edi Keil hat Markus Rickauer eingefädelt. Beide kennen sich schon längere Zeit, „jetzt kommen sie bei uns zusammen“, lacht Schreitt. Keil, der in Biberbach wohnt, trainierte zuletzt als spielender Coach gemeinsam mit dem neuen Sportlichen Leiter des TSV Wertingen, Roman Artes, den TSV Pöttmes in der Kreisliga Ost und führte diesen in die Bezirksliga. Zuvor waren beide auch schon beim TSV Gersthofen gemeinsam als Trainer für die erste Mannschaft verantwortlich. Bei der SSV Glött soll der 34-jährige Keil vor allem die Defensive stärken. Dort agiert mit Peter Eggle sein Kollege als Co-Trainer.

Ein Trio kommt aus Haunsheim

Als weitere Neuzugänge der Lilien stehen Raphael Martin (FC Gundelfingen U23), Steven Kopp (SSV Peterswörth), Jonas Stutzmüller (TV Gundelfingen), Maximilian Konle (SpVgg Gundremmingen), Pius Galgenmüller (SV Donaualtheim), sowie ein Trio vom TSV Haunsheim (Daniel Oberfrank, Bernd Ostertag, Justin Morais de Almeida) fest.

„Alles Spieler, die sich bei uns entwickeln und die uns weiterbringen können“, freut sich Thomas Schreitt auf die Blutauffrischung im SSV-Kader. (her)

Lesen Sie auch: