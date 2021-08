Schon heute gibt es Eröffnungsspiele der neuen Fußball-Saison 21/22

Untere Fußball-Klassen: Nach dem Corona-Chaos der vergangenen eineinhalb Jahre hoffen die Vereine jetzt auf einen möglichst reibungslosen Ablauf.

Der Fußball rollt endlich wieder um Punkte, Aufstieg und Klassenerhalt: Am Freitagabend stehen gleich mehrere Saison-Eröffnungsspiele in den unteren Ligen der Region auf dem Programm. Die Kreisklasse West II startet mit dem Lokalderby des Kreisliga-Absteigers SSV Neumünster-Unterschöneberg gegen Gast Grün-Weiß Baiershofen (19 Uhr). Zeitgleich wird beim TSV Wertingen II (gegen SSV Steinheim) die erste Partie der Spielzeit 2021/22 in der Kreisklasse Nord II angepfiffen. In der Kreisliga Nord erwartet der SV Holzkirchen den SV Donaumünster-Erlingshofen (18.30 Uhr) und in der Kreisliga Augsburg der TSV Zusmarshausen den Neuling FC Emersacker (19 Uhr). Während in der A-Klasse West III die restlichen Partien am Sonntag ausgetragen werden, wird es dort bereits am Samstag ein erstes Ergebnis geben, wenn der SC Mörslingen auf Gast BSC Unterglauheim trifft (Anpfiff 18 Uhr).

Allen Aktiven und Vereinsverantwortlichen ist dabei ein Wunsch gemein: der nämlich nach einem möglichst störungsfreien Ablauf der Fußball-Saison 2021/22. Zu frisch ist allen noch die Erinnerung an das Corona-Chaos 2019/21 mit Unterbrechung, Abbruch und Quotienten-Wertung.

Steinheim ist der Gast

Eines der Eröffnungsspiele ist die Heimpartie des TSV Wertingen II gegen Steinheim. Die zweite Mannschaft der Zusamstädter um Trainer Fabian Knötzinger ist heiß auf „Zählbares“ – zumal sie in der vergangenen Saison als Tabellenzweiter auf ein mögliches Relegationsspiel verzichten musste.

Die Vorbereitung war alles andere als leicht für den spielenden Coach der „Zweiten“. Wegen einiger Verletzungen im eigenen Team und auch in der Wertinger Bezirksligamannschaft war der zur Verfügung stehende Kader klein. Ein Testmatch musste sogar abgesagt werden. Zudem wurde auf Spieler aus der AH-Mannschaft zurückgegriffen. Eine Unterstützung, für die Knötzinger sehr dankbar ist und auf die er wohl auch in Zukunft bauen muss.

Testspielbilanz von Wertingen II durchwachsen

Die Testspielbilanz mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen war somit durchwachsen, vor allem das Defensivverhalten muss noch verbessert werden. „Eine schlechte Vorbereitung bedeutet nicht gleich eine schlechte Saison“, gibt sich Knötzinger aber optimistisch: „Wenn wir das Auftaktspiel gegen Steinheim gewinnen, ist mir egal, wie die Vorbereitung gelaufen ist“, konzentriert sich der Übungsleiter jetzt auf den anstehenden Saisonstart – und das, was noch folgt … (gül/thmi)