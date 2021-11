Fußball

vor 19 Min.

Schretzheim punktet voll für den Klassenerhalt

Plus Fußball-Kreisliga Nord: Der BC Schretzheim siegt im wichtigen Heimspiel gegen Schlusslicht Altisheim. Binswangen gibt beim Spitzenreiter keine schlechte Figur ab, geht aber leer aus.

Möttingen – Binswangen 1:0

Gegen den Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga Nord spielten die Binswanger in der ersten Halbzeit gut mit und kombinierten sich öfters in Richtung Gastgeber-Strafraum. Es entwickelte sich aber überwiegend eine Partie im Mittelfeld ohne viele Torchancen. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß reagierten die Gäste zu spät und die Heimelf ging in Führung (36./Markus Schneele). In der zweiten Halbzeit bot sich das gleiche Bild: Beide Teams neutralisierten sich weitgehend gegenseitig und es ergaben sich nur selten Möglichkeiten. Nach einem Foul ließ sich Binswangens Mauricio De Pieri zu einem Schubser verleiten und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Binswangen warf in Unterzahl noch alles nach vorne, konnte aber den Ausgleich nicht mehr erzielen. Somit stand am Ende der Spielzeit eine Niederlage, die durchaus vermeidbar gewesen wäre. (jowi)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen