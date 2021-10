Siege und eine Pleite

FCG-U12-Junioren mit guter Bilanz

Die U12 des FC Gundelfingen war im Kreispokal gegen die (SG) Donau/Kesseltal aktiv. Die Grün-Weißen waren von Beginn an überlegen, konnten aber ihre zahlreichen Torchancen nicht erfolgreich nutzen. Erst in der 54. Minute belohnte sich Mike Stadler nach einer Kopfballverlängerung von Leevin Feistle mit dem einzigen Tor im Spiel zum 1:0-Endstand. Am Freitag ging es weiter in der Kreisliga. Beim Heimspiel gegen den TSV Krumbach lief es mit der Chancenverwertung schon besser. Niklas Maurer verwandelte ein Zuspiel von Elias Waliser zum verdienten 1:0. Kurz vor der Halbzeitpause schlug Torwart Korbinian Hopf einen langen Ball auf die Höhe der Mittellinie, hier startete Elias Waliser zu seinem Solo, das zum 2:0 führte. Toprak Yildiz nutzte eine Unachtsamkeit in der Gundelfinger Defensive und verwandelte seinen Fernschuss in den Winkel zum 2:1. Finn Zengerle löste sich aus der Abwehrreihe, nahm den Ball an der Mittellinie mit, setzte sich überragend bis kurz vor dem Strafraum durch, spielte auf Lian Ridczweski, der den Ball in die lange Ecke zum 3:1-Endstand spitzelte.

Zum Wochenabschluss reiste die Mannschaft nach Deggendorf. In der Förderliga warteten dort die Mannschaften von der SpVgg GW Deggendorf und SB Chiemgau Traunstein. Bei diesem Vergleich mussten sich die Gärtnerstädter Deggendorf geschlagen geben. Doch gegen Traunstein gewannen die Gundelfinger verdient mit 2:1. (pm)