vor 48 Min.

Fußball-Sommercheck: Der FC Lauingen ist besser als befürchtet

Plus Fußball-Sommercheck: Der FC Lauingen will so schnell wie möglich die für den Erhalt der Kreisliga West nötigen Punkte holen. Dabei baut er auf Talente und ein neues Trainer-Duo.

Von Christian Schuster

Ein neues Trainer- Gespann gibt bei den Mohrenstädtern die sportliche Richtung vor: Mit Michael Sachs (58) gibt seit dem 1. Juli ein neuer Coach die Kommandos beim Fußball-Kreisligisten FC Lauingen. Unterstützt wird er von seinem „Co“ Kurt Resselberger. Das Duo hofft, nach dem Re-Start den Klassenerhalt schnellstmöglich eintüten zu können. „Die Vorfreude ist in der gesamten Mannschaft zu spüren, alle sind heiß darauf, endlich wieder auf Punktejagd gehen zu können“, berichtet Teammanager Alexander Singer. Auch der FCL musste eine Corona-Zwangspause einlegen. Ob die Saison nun am Wochenende 19./20. September fortgesetzt werden kann, entscheidet hoffentlich bald die bayerischen Staatsregierung. Bislang sind nur Testspiele ohne Zuschauer möglich. Nichtsdestotrotz bereitet sich der FCL konzentriert auf die Wiederaufnahme der abgebrochenen Runde 2019/21 vor, versichert Singer.

Soll & Haben

Wie die meisten Teams der Kreisliga West bestritt der FC Lauingen sein letztes Pflichtspiel am 24. November 2010. 2:0 wurde damals gegen TGB Günzburg gewonnen, wichtige Punkte konnten eingeheimst werden. Aktuell rangierten die Mohrenstädter auf einem ordentlichen zehnten Rang mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz – allerdings bei zwei ausgetragenen Spielen mehr. Sieben der bislang 19 Partien wurden gewonnen, zwei Unentschieden erreicht und zehn Niederlagen kassiert. Mit einem Torverhältnis von 34:46 hat der FCL vor allem in der Defensive noch etwas Arbeit vor sich, um eine positive Statistik zu erreichen. „Es gibt noch viel zu tun, aber wir befinden uns auf einem guten Weg“, stellt Alexander Singer fest.

Hin & Weg

Aus der eigenen A-Jugend vermelden die Lauinger gleich fünf Neuzugänge: Jonas Sommer, Felix Möller, Marvin Güler, Max Schreiber und Tobias Kleinle haben sich hervorragend in die Mannschaft integriert. Zudem kehrte Philipp Heckmeier vom SV Holzheim zurück an die Donau. „Ein weiterer Neuzugang, welcher mich besonders freut, ist Stefan Winkler vom Lokalrivalen FC Gundelfingen“, schwärmt der Teammanager. Der zuletzt inaktive Winkler schließt sich mit sofortiger Wirkung dem FCL-Kreisligateam an. „Er muss noch an sich arbeiten. Aber wenn er fit ist, wird er uns mit Sicherheit weiterhelfen“, so Singer. Ein Spieler mit Bayernliga-Erfahrung tue jedem Verein in der Region gut. Charakterlich passe der 32-Jährige zu hundert Prozent ins Team. Abgänge mussten die Lauinger keine verzeichnen.

Team & Chef

Das Gespann Sachs/Resselberger gibt seit einigen Wochen in Lauingen den Ton an. „Seit mehr als 20 Jahren arbeiten die beiden schon zusammen. Wir sind froh, ein so erfahrenes und kompetentes Duo verpflichtet zu haben“, erzählt Singer begeistert. Nicht mehr an Bord im Seniorenbereich ist Trainer-Vorgänger Haris Tausend – der sich aber vom FC Lauingen verabschiedet hat. Ganz im Gegenteil, er ist ab sofort neuer Coach der A-Jugend und soll für hoffnungsvolle Talente sorgen. Um die „Zweite“ kümmert sich nun FCL-Urgestein Christian Schuster. Der 43-Jährige erhält dabei Unterstützung durch Andreas Mehling.

Glücks & Sorgenkinder

Sorgenkinder hat der FCL zum Glück aktuell keine. Nach der langen Pause konnten sich alle angeschlagenen Spieler von ihren Verletzungen erholen und stehen zur Verfügung. Explizite Glückskinder möchte Alexander Singer keine nennen: „Ich sehe eher uns alle als Glückskinder an, weil wir in einer schwierigen Zeit wie dieser der schönsten Nebensache der Welt, zumindest eingeschränkt, wieder nachgehen dürfen“, sagt der 34- Jährige.

Test & Taktik

Der erste Test wurde mit 0:4 gegen den Bezirksligisten TSV Wertingen verloren. Das Ergebnis war laut Alexander Singer aber Nebensache, „wir konnten nach fast neun Monaten endlich wieder ein Spiel bestreiten, da überwog die Freude“. Ungeachtet dessen wollen sich die Lauinger weiter verbessern und in einigen Bereichen zulegen. Aktuell stecken Mannschaft und Trainerteam noch in der Kennenlernphase, aber man sehe deutlich, dass sich bereits in dieser frühen Phase der Zusammenarbeit eine positive Entwicklung abzeichne.

Re-Start & Ziel

Ich Sachen Re-Start hängt auch der FCL weiter in der Luft. Durch die erneute Verschiebung des angesetzten Termins wurde auch er ein wenig zurückgeworfen. Singer: „Die Kicker freuen sich, sobald als möglich wieder auf dem grünen Rasen zu stehen und um Punkte zu kämpfen. Ziel von allen Beteiligten sollte sein, dass wir schnellstmöglich wieder einen normalen Ablauf im Amateurfußball haben. Dazu gehören auch Spiele mit Zuschauern. Fußball ohne Fans ist nicht dasselbe.“ Die Entscheidung liegt aber nicht in der Macht der Vereine.

Prognose

Vor der Saison hatten etliche Experten damit gerechnet, dass der FC Lauingen weit hinten in der Tabelle zu finden ist, weil sehr viele Spieler den Verein verlassen haben. Aber neue Spieler drängten sich auf und machten durch gute Leistungen von sich reden. Die mannschaftliche Geschlossenheit und der gute Teamgeist stimmen positiv und die Fans dürfen hoffen, dass ihr FC Lauingen relativ schnell die nötigen Punkte für den Klassenerhalt einsammeln wird.

