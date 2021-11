Fußball

SpVgg Bachtal baut die Führung weiter aus

Dillingens Adonis Isufi (am Ball) setzt sich in diesem Zweikampf gegen Yves Krpic durch – so wie über 90 Minuten die SSV Dillingen gegen die Gäste aus Haunsheim. 3:0 gewannen den Platzherren und tauschten mit dem TSV den Platz im hinteren Tabellenmittelfeld.

Plus Fußball-Kreisklasse West II: Auf der kühlen Staufener Halde heizt die SpVgg Bachtal Gast Scheppach ein. Aislingen rückt auf Platz drei vor, Dillingen tauscht mit Haunsheim den Rang.

Neumünster-U. – Weisingen 2:2

In diesem Spiel der Fußball-Kreisklasse West II, das in Ermanglung eines Schiedsrichters erst mit einer guten halben Stunde Verspätung begann, lag Weisingen schon nach einer Minute in Rückstand: Franz Behmer stand bei einem Eckball vollkommen frei und köpfte überlegt zum 1:0 ein. Wäre Pascal Schrodi 18 Minuten später einen halben Schritt schneller gewesen – wer weiß, ob der FCW einen Zweitorerückstand noch hätte umbiegen können. Die Ried-Elf übernahm nun das Zepter. Patrick Hahn und Manuel Fischer konnten gute Chancen nicht zum Ausgleich verwerten. Diesen besorgte Fabian Wengenmayer mit einem überlegten 20-Meter-Schlenzer (33.). Auch nach dem Wechsel waren die Gäste das aktivere Team und beide Ersatzkeeper konnten sich auszeichnen: Zuerst fischte Marco Kaltenstadler einen Ball von Pascal Schrodi aus dem Winkel (58.), nur zwei Minuten später blieb Benedikt Rättig bei einem Freistoß von Philipp Spring Sieger. Nach 74 Minuten markierte Wengenmayer mit guter Übersicht das 1:2. Weisingen vergab Chancen, die Führung auszubauen, und wurde in der Nachspielzeit bestraft: Ein ungeahndetes Foul an Philipp Spring führte zu einer Flanke von der Grundlinie, die Fabian Schrodi in der vierten Minute der Nachspielzeit zum unverdienten 2:2-Ausgleich einköpfte. (DUT)

