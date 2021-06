Fußball

SpVgg Bachtal geht in Bayern auf Punktejagd

Plus Saisonstart: Fußballer aus dem Bachtal werden dem BFV zugeordnet.

In den Fußballtabellen sind die drei Vereine SV Altenberg, Eintracht Landshausen und Eintracht Staufen Geschichte. Sie werden künftig beim Ranking der einzelnen Spielklassen nicht mehr auftauchen. Dafür umso mehr die SpVgg Bachtal. Der im vergangenen Februar neugegründete Fusionsklub startet mit insgesamt drei Seniorenmannschaften in die Saison 2021/20. Lange Zeit war offen, ob beim Württembergischen Fußballverband (WFV) oder in innerhalb des Bayerischen Fußballverbandes (BFV). Mitte Mai ist die Entscheidung gefallen: „Die SpVgg Bachtal spielt bei uns in Bayern“, so Donau-Kreisspielleiter Franz Bohmann gegenüber unserer Zeitung.

