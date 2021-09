Fußball

17:55 Uhr

SpVgg Bachtal ist wieder Tabellenführer

Plus Fußball-Kreisklasse West II: 7:0-Kantersieg gegen das Schlusslicht aus Kleinkötz. Der Aislinger Ausgleich in Ziertheim fällt spät, die SSV Dillingen bleibt weiter sieglos.

Scheppach – Bächingen/Medlingen 0:2

Aufsteiger Bächingen/Medlingen tat sich im ersten Spielabschnitt beim Kellerkind der Fußball-Kreisklasse West II in Scheppach schwer. Die Heimelf gefiel durch die klareren Gelegenheiten, während die Spielgemeinschaft in vielen Aktionen zu fahrig wirkte. Etwas glücklich war der Führungstreffer der Gäste in der 59. Minute durch Daniel Vogel. Und sieben Minuten später brachte ein Standard die Vorentscheidung: Manuel Kleiber packte den Hammer aus und jagte einen Freistoß in die Maschen. Diesen 2:0-Vorsprung brachte die SG Bächingen/Medlingen sicher über die verbleibenden Spielminuten. (dz)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen