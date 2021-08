Fußball

Später Siegtreffer für Schretzheim

Plus Fußball-Kreisliga Nord: Binswangen fährt ersten Saisonpunkt ein, der SVH die erste Niederlage.

Reimlingen – Holzheim 1:0

Knapp vorbei ist auch daneben – nach seinem 1:0-Auftaktsieg vor Wochenfrist im Derby gegen Binswangen kassierte der SV Holzheim am Sonntag seine erste Saisonniederlage in der Fußball-Kreisliga Nord. Ein gute Freistoß-Chance der Gastgeber parierte SVH-Keeper Hofmeister kurz vor der Pause glänzend. Sonst tat sich vor beiden Toren wenig. Die zweite Spielhälfte musste wegen starkem Regen unterbrochen werden. Als es dann endlich weiterging, fiel in der 74. Minute das „Tor des Tages“ für die Gastgeber: Nach einem Eckball war Reimlingens Topscorer Dominik Kohnle erfolgreich. So gingen die drei Punkte auf das Konto der Rieser. Kommenden Sonntag genießt der SV Holzheim Heimrecht gegen den SV Donaumünster-Erlingshofen – und will dann aber wieder siegreich wieder siegreich vom Feld gehen. (TF)

