Spitzenreiter Zusamaltheim hat im Derby Mühe

Auf Elfmeter entschied der Referee bei dieser Aktion von BSCU-Keeper Kevin Miller gegen Donaualtheims Jonas Kreuzinger. Philipp Thorwarth verwandelte den Strafstoß zum 0:1 – am Ende hieß es 1:5 gegen Unterglauheim.

Plus Fußball-A-Klasse West III: Mühsames Zusamaltheimer 2:1 gegen Villenbach, Unterglauheimer Heimpleite.

Zusamaltheim – Villenbach 2:1

In der Anfangsphase des Lokalderbys schlug der gastgebende Tabellenführer der Fußball-A-Klasse West III gleich zu: Christian Pessinger erzielte das 1:0 für Zusamaltheim. Nun steigerten sich die Villenbacher und konnten durch ihren Torjäger Lukas Filbrich ausgleichen (30.). Nach der Halbzeit war es ein Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten, aber dem besseren Ende für die Platzherren: Fabian Rau erzielte das 2:1 in der 70. Minute. (we)

