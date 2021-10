Fußball

Sportliches Treffen alter Bekannter in Gundelfingen

Plus Fußball-Kreisligen: Beim Derby zwischen der U23 des FC Gundelfingen und Gast Glött gibt es aber keine Geschenke. Auch in der Kicklinger Bertenau stehen sich am Sonntag zwei Landkreis-Teams gegenüber.

Das nächste Derby in der Fußball-Kreisliga West steht für die U23 des FC Gundelfingen (14 Punkte, Platz 6) an. Mit der SSV Glött (16) kommt der Tabellendritte an Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) ins Schwabenstadion und bringt einige „alte Bekannte“ mit. Ein besonderes Spiel ist es mit Sicherheit für FCG-Co-Trainer Peter Matkey, der viele Jahre das Trikot der Lilien getragen hat. „Aktuell hinken wir den eigenen Ansprüchen punktemäßig etwas hinterher“, spielt Matkey auf die unnötigen Punktverluste Gundelfingens gegen den FC Lauingen (0:1) und Ellzee (3:3) an. Die Gäste aus Glött sind in dieser Saison noch ungeschlagen und gewannen zuletzt – nach drei Unentschieden in Serie – gegen den SV Mindelzell 2:1. Auf der Glötter Trainerbank sitzt mit Markus Rickauer ein ehemaliger FCG-Jugendtrainer, der vor der Saison zahlreiche Neuzugänge integrieren musste. Raphael Martin, im vergangenen Jahr noch im grün-weißen Trikot am Ball, ist einer davon. Aber auch Jonas Stutzmüller oder Torhüter Dominik Trenker sind in der Gärtnerstadt noch bestens bekannt. Mit Philipp Urban und Bernhard Rembold mussten zwei FCG-Stützen in Ellzee verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Dafür kehren Elias Miller (nach Verletzung) sowie die „Urlauber“ Moritz Werner und Nik Groepper ins Team zurück. Im letzten Duell mit Glött hatte der FCG mit 3:1 die Oberhand behalten.

