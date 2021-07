Wertingen verliert Testspiel klar

Eine deutliche 0:4-Niederlage musste die Fußball-Zweitvertretung des TSV Wertingen im Testspiel beim TSV Täfertingen hinnehmen. Vor allem über drei Standard-Gegentore konnte sich Trainer Fabian Knötzinger ärgern.

Beide Teams hatten in der Anfangsphase gute Chancen zur Führung. Aufseiten der Gastgeber wurde beispielsweise Gregor Weis noch im letzten Moment gestört und auf Wertinger Seite lupfte Stefan Fackler den Ball an die Latte. In der 34. Minute fiel dann das erste Standardtor der Heimmannschaft. Gregor Weis köpfte eine Hereingabe von Lukas Sycek ein. Nur fünf Minuten später staubte Simon Weis zum 2:0 ab – ebenfalls nach einem Standard.

Wertingen startete hoffnungsvoll und druckvoll aus der Pause, doch inmitten der Druckphase konnte Täfertingen auf 3:0 erhöhen. Lukas Gutekunst traf nach einer Hereingabe von rechts ins eigene Tor. Täfertingens Angreifer stand hierbei allerdings in einer stark abseitsverdächtigen Position. Wertingen bemühte sich, in diesem Spiel noch zu einem Treffer zu kommen, doch dieser blieb aus. Im Gegenteil, Täfertingen kam noch zu einem vierten Treffer. Erneut per Standard. Diesmal köpfte Deniz Tetik zum etwas zu hohen 4:0-Endstand ein.

TSV Wertingen: Häufele; Gutekunst, Müller (6. Knöpfle), Hein, Fischer, Eising, Wagner, Fackler (39. Brückner), Riesinger, Hassan, Knötzinger (46. Korselt)

Tore: 1:0 G. Weis (34.), 2:0 S. Weis (41.), 3:0 Gutekunst (ET 50.), 4:0 Tetik (84.); SR: Christian Heinisch (TSV Haunstetten); Zuschauer: 30