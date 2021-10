TGL-Erfolg im Lauinger Stadtderby

Plus Fußball-Kreisliga West: „Gast“ FC Lauingen geht trotz Chancen beim 3:0 leer aus. Glött siegt dank Wohnlich-Tor knapp, die U23 des FC Gundelfingen in Ichenhausen deutlich.

Dank eines späten Traumtors von Dominik Wohnlich landet Glött diesen Heimsieg gegen den Nachbarn aus Offingen. Die Partie der Fußball-Kreisliga West war über die gesamte Spielzeit auf der kampfbetonten Schiene. Spielerisch ging bei beiden Teams nur wenig zusammen. Gute Möglichkeiten blieben daher lange Zeit aus. Die erste und einzige Chance im ersten Abschnitt bot sich Offingen in der 36. Minute, als Ismail Bülbül frei an der Strafraumkante über das Gehäuse verzog. Die personell stark beeinträchtigten Lilien taten sich im Aufbau schwer und mussten zudem schon zur Pause das zweite Mal verletzungsbedingt wechseln. Trotz dieser Rückschläge steckten die dezimierten Hausherren nicht auf und stemmten sich gegen die körperbetonte Spielweise der Gäste. Offingens Keeper Patrick Wild hielt seine Farben mit zwei starken Paraden gegen Wohnlich (64.) und Galgenmüller (85.) im Spiel. Als sich schon eine Punkteteilung anbahnte, trat Dominik Wohnlich als Matchwinner auf den Plan. Als die TSV-Abwehr den Ball nicht entscheidend klären konnte, kam dieser über Galgenmüller zu Wohnlich, der mit einem satten Schuss aus knapp 18 Metern unhaltbar traf. (RÖB)