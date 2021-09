Fußball

vor 17 Min.

TV Gundelfingen löst den Tabellenführer ab

Plus Fußball-A-Klasse West II: Nach 2:0 im Topspiel gegen Wittislingen steht jetzt Gundelfingen selbst auf dem „Platz an der Sonne“.

Aislingen II – Wasserburg 0:5

Auch nach dem achten Spieltag der Fußball-A-Klasse West II herrscht weiter Ebbe auf dem Punktekonto der Aislinger. Wie schon vor einer Woche setzte es eine deutliche Niederlage. Nach einem Freistoß sorgte Wasserburgs Almir Hodzic in Kombination mit einem SVA-Abwehrspieler für den ersten Treffer (10.). In der 29. Minute erhöhte Marcus Buhl wiederum nach einem Freistoß. Mit einem Doppelpack in der 34. und 45. Minute stellte Sascha Wagner die 4:0-Halbzeitführung des TSV her. Nach dem Wechsel konnten sich die Gastgeber etwas besser behaupten, allerdings nicht vor dem gegnerischen Gehäuse Fuß fassen. Valentin Dospinescu machte in der 82. Minute mit dem fünften Gästetreffer den Sack zu. (EST)

