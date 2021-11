Fußball

vor 33 Min.

Trotz Corona-Krise sind die "Dillinger" Referees gut aufgestellt

Gelbe und Rote Karten würde die Führungsspitze der Fußball-Schiedsrichtergruppe Donau am liebsten in der Tasche lassen. Bei der Jahreshauptversammlung in Glött kamen sie nach den Neuwahlen bei der Führungsspitze dennoch zum Vorschein. Von links: Bezirksvorsitzender Dr. Christoph Kern, Einteiler Franz Kaltenegger, der wiedergewählte Obmann Ulrich Reiner, dessen Stellvertreter Julian Bunk und Lehrwart Felix Wagner.

Plus Fußball-Schiedsrichter: Die SR-Gruppe Donau schwimmt gegen den Strom und freut sich über weitere aktive Referees. Ulrich Reiner wird für weitere vier Jahre zum Obmann gewählt.

Von Günther Herdin

Mit ein wenig Selbstironie und einem Augenzwinkern kommentierte Ulrich Reiner das Ergebnis bei den Neuwahlen anlässlich der Jahreshauptversammlung der Fußball-Schiedsrichtergruppe Donau in Glött. „Wenigstens diese Wahl habe ich gewonnen“, schmunzelte der wiedergewählte Obmann in Anspielung auf seine Kandidatur zur Bundestagswahl im vergangenen September. Dort hatte der Bissinger für die Freien Wähler kandidiert, scheiterte aber bekanntlich mit seiner Partei an der Fünf-Prozent-Marke. Hätte sich Ulrich Reiner als einziger der 85 Stimmberechtigten nicht der Stimme enthalten, ins Protokoll der Schiedsrichter-Wahlen hätte eine 100-prozentige Zustimmung eingetragen werden können. Als neuen Stellvertreter des 33-Jährigen wählten die Pfeifenmänner einstimmig Julian Bunk vom SSV Steinheim (bisher Alexander Hartmann/SV Wortelstetten).

