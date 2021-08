Umstrittene Entscheidungen gegen den TSV Wertingen

Plus Fußball-Bezirksliga: Bei der 1:3-Niederlage gegen Nördlingen II sieht sich Wertingen benachteiligt.

Eine äußerst ärgerliche 1:3-Heimniederlage kassierte Fußball-Bezirksligist TSV Wertingen in seinem ersten Saisonspiel gegen den TSV Nördlingen II. In Hälfte eins verpasste die Mannschaft von Christoph Kehrle mehrfach den Führungstreffer – und fing sich im zweiten Durchgang unglückliche Gegentore ein. Zudem haderten die Gastgeber mit richtungsweisenden Schiedsrichterentscheidungen.