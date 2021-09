Vier Auswärtsspiele, vier Niederlagen

Plus Fußball-Kreisliga Nord: Die Dillinger Landkreis-Teams halten gut mit, gehen aber leer aus

Eine Nummer zu groß war Aufstiegsanwärter TSV Wemding letztlich für Kreisliga-Nord-Schlusslicht SVH. Dabei war für die Gäste-Fußballer bis Mitte der zweiten Halbzeit ein Punktgewinn noch nicht ausgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Bernd Lipp startete konzentriert, kassierte aber nach einer Ecke das 0:1. Eigene Chancen wurden bis zur Pause ausgelassen, kurz nach dem Wechsel legte dafür Wemding einen zweiten Treffer nach. Der SVH wollte nicht kleinbeigeben und erzielte nach einer knappen Stunde auch den Anschlusstreffer durch einen von Stefan Allmis verwandelten Handelfmeter. Holzheims Keeper Sebastian Heimbach parierte immer wieder stark, konnte aber die jeweils zweiten Treffer von Florian Viet und Dario Morena zum 4:1-Endstand für den TSV Wemding nicht verhindern. (TF)