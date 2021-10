Fußball

18:00 Uhr

Von den Höchstädter Rothosen kommt zu wenig

Plus Fußball-Kreisklasse Nord II: 0:1-Niederlage im Verfolgerduell gegen starke Gäste aus Ehingen. Der TSV Unterringingen überrascht in Riedlingen den Tabellenführer und gewinnt 3:1.

Ebermergen – Wortelstetten 2:0

Verdient setzten sich die Platzherren gegen das Tabellenschlusslicht der Fußball-Kreisklasse Nord II aus Wortelstetten durch. Nach einer weitergeleiteten Ecke erzielte Andreas Falch mit einem Schuss von der Strafraumkante das frühe 1:0 (9.). Im weiteren Verlauf hatten die Hausherren mehr Spielanteile und Torraumszenen, konnten aber keine weitere Möglichkeit verwerten. Patrick Rühl scheiterte in der 25. Minute aus kurzer Distanz an Torwart Andreas Scheil. Es dauerte bis zur 65. Minute, ehe die Gäste erstmals gefährlich vors Tor kamen. Sonst hatte Wortelstetten kaum Chancen zum Ausgleich. In der Schlussphase wollten es die Hausherren noch einmal wissen und drängten auf das 2:0. Nachdem Marco Rühl in der 75. Minute das Tor nur knapp verfehlte, erzielte fünf Minuten später Tim Scheithauer das erlösende 2:0. (sh)

