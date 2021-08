Fußball

Warten auf den ersten Aislinger Heimsieg

Plus Fußball-Kreisklasse West II: Der SV Aislingen hat die besseren Chancen, der Gast macht das Tor.

Bachtal – Bächingen/FCM 2:0

In einem kampfbetonten Spiel der Fußball-Kreisklasse West II gab es kein langes Abtasten. Beide Teams spielten offensiv. Starke Schlussmänner verhinderten aber zunächst Tore. Intensive Zweikämpfe bestimmten das Geschehen. Erst in der 85. Minute erlöste Spielführer Philipp Goldau die SpVgg Bachtal, als er sehenswert in den Winkel zur Führung traf. In der hitzigen Schlussphase kassierten die Gäste aufgrund einer Notbremse einen Platzverweis (Julian Berger). Den fälligen Strafstoß verwandelte Martin Lukschnat zum 2:0-Endstand. Am Mittwoch ist die SpVgg zum Verfolgerduell bei der SG Röfingen zu Gast. (chb)

