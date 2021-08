Fußball

vor 48 Min.

Wenn reden keinen Sinn macht

Gesprächsbedarf hatte Trainer Martin Weng sowohl mit den Spielern des FC Gundelfingen (rechts Johannes Hauf) als auch mit dem Referee nicht nur während der Trinkpausen in Dachau. Letzteres will er nach dem Schlusspfiff künftig besser unterlassen.

Plus Fußball-Nachlese: Was sich Trainer Martin Wenig vom FC Gundelfingen für die Zukunft vorgenommen hat. Die Landkreis-Kreisligisten in der Gruppe Nord sind diesmal erfolgreicher als ihre West-Kollegen.

Viel Zeit, sich mit zurückliegenden Spielen zu beschäftigen, bleibt den Bayernliga-Fußballern des FC Gundelfingen nicht. Für sie geht es in die fünfte „englische Woche“ in Folge, am Mittwoch (18.15 Uhr) steht das Heimspiel gegen den VfB Hallbergmoos an. Dieses straffe Programm geht an die Substanz, wie auch Verteidiger Florian Heiß nach dem 1:1 beim TSV Dachau 65 festgestellt hat. „Man merkt schon, dass bei einigen die Frische gefehlt hat“, so der Neuzugang, der selbst zum ersten Mal von Beginn an auf dem Platz stand. Sein Trainer Martin Weng will die Belastung nicht groß thematisieren: „Es ändert ja nichts, wenn ich da rumjammere.“ Und Weng hat noch einen weiteren Fall von Sinnlosigkeit ausgemacht. Nämlich den, mit einem Schiedsrichter gleich nach dem Schlusspfiff zu reden. In Dachau soll er Referee Stefan Treiber als „arroganten Vogel“ bezeichnet haben. Wobei Weng den Teil mit dem Federvieh bestreitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen