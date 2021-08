Wertingen ohne zwei Aushilfsjobber, aber mit steigender Formkurve

Plus Fußball-Bezirksliga Nord: Für Wertingen ist die Partie im Stauferpark das dritte Auswärtsspiel binnen einer Woche.

Nach einem schwierigen Bezirksliga-Saisonstart zeigt die Formkurve bei den Fußballern des TSV Wertingen nun wieder nach oben. Dem Derbysieg gegen Altenmünster folgte das Remis am Mittwochabend bei starken Aindlinger Gastgebern. Am Sonntag um 17 Uhr folgt nun im Donauwörther Stauferpark gegen den Aufsteiger SV Wörtnitzstein-Berg das dritte Auswärtsspiel binnen einer Woche für die Mannschaft von Trainer Christoph Kehrle.